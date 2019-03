Toneelkring brengt Kat in de Kelder: “Alsof Antwerpse bankovervallers de inspiratie recht uit ons scenario haalden” Sam Vanacker

06 maart 2019

11u25 0 Wingene De Wingense toneelkring Bouckhout brengt in april de productie ‘De Kat in de Kelder’ op de planken in CC De Feniks. Het stuk is opmerkelijk actueel. Het scenario vertoont namelijk opvallend veel gelijkenissen met de spectaculaire bankroof die begin februari in Antwerpen plaats vond. In De Kat in de Kelder wordt ook een tunnel gegraven tot in de kluis van een nabijgelegen bank.

De 33ste productie van toneelkring Bouckhout is gebaseerd op een licht komisch scenario van Pol Anrys in een regie van José Cordier. Het verhaal gaat over het kansarme gezin De Cat, dat in afwachting van een sociale woning z’n intrek neemt in de kelder van een herenhuis. Toevallig ligt naast dat huis een bank, waarop het gezin beslist om een tunnel te graven. Het blijkt een bijzonder hachelijke onderneming om alles verborgen te houden voor de bewoners van het huis.

“Het is alsof de overvallers die in de Belgiëlei in Antwerpen het BNP Paribas-filiaal leegroofden hun inspiratie recht uit ons stuk hebben gehaald”, knipoogt Patrick Deblaere van de toneelkring. “We dachten even dat we met een copycat zaten.”

De cast bestaat uit Luc Mulier, Katrien Delodder, Annie Vermeersch, Annelies Deprez, Stijn Van Maele, Ignace Delodder, Nancy Vergote, Sarah Dewulf en Rik Algoedt. Toneelmeester van dienst is Claudine Vandewiele en Joris Denoo zorgt voor tekststeun. Het stuk wordt in goede banen geleid door doorwinterd regisseur José Cordier. Cordier was medestichter en lange tijd voorzitter van toneelvereniging ’t Souffleurke van Roeselare en werkte als regisseur al bij Terra Porcorum uit Westrozebeke, De Lanteern uit Kachtem, De Karel-van-Mandergesellen uit Meulebeke, Nut en Vermaak uit Lichtervelde , Kunst en Broedermin uit Staden en het Tielts Volkstoneel. Het is al de zevende keer dat Cordier de regie bij Toneelkring Bouckhout voor zijn rekening neemt.

De voorstellingen vinden plaats in CC De Feniks in de Beernemstraat op vrijdag 5 april, zaterdag 6 april, vrijdag 12 april, zaterdag 13 april, zondag 14 april (voorstelling om 16 uur - uitverkocht), zaterdag 20 april en zondag 21 april, telkens om 20 uur. Een ticket kost 8 euro en reserveren kan via 0474/47.42.03 of www.toneelkring-bouckhout.be.