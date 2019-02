Tien uitwijkstroken in Predikherenstraat Sam Vanacker

23 februari 2019

10u05 0 Wingene In de Predikherenstraat is de aanleg van tien nieuwe uitwijkstroken achter de rug. Wagens kunnen elkaar er voortaan veiliger kruisen, zonder in de berm te moeten rijden.

Zowel de Predikherenstraat als de Ruiseledesteenweg krijgen extra verkeer te verwerken sinds Wildenburg afgesloten is door de heraanleg van de Beernemsteenweg. Dat blijft niet zonder gevolgen. Zo belandden in de Ruiseledesteenweg op relatief korte tijd al twee vrachtwagens en een personenwagen in de gracht.

Om dergelijke ongevallen te vermijden in de Predikherenstraat, besliste het gemeentebestuur om er tien uitwijkstroken te voorzien. De werken weren uitgevoerd door aannemer Willemen Infra, terwijl de technische dienst van de gemeente voor de paaltjes en de signalisatie zorgde.

Tijdens de werken werd ook het wegdek ter hoogte van het kruispunt met de Rakestraat aangepakt. Het asfalt raakte er beschadigd door het winterweer.