Tibo en Drieke enige West-Vlamingen met twee diploma's in één klap 06 juli 2018

02u43 0 Wingene Westrozebekenaar Tibo Watteel (21) en Drieke Desoete (20) uit Zwevezele zijn de enige West-Vlamingen die zopas afstudeerden via bidiplomering.

Beiden studeerden accountancy-fiscaliteit aan Hogeschool Vives in Kortrijk, maar kozen er in hun laatste jaar voor om uit te wijken naar Hogeschool Hénalux in Namen. Dankzij het systeem van bidiplomering mogen ze nu elk uitpakken met twee diploma's accountancy-fiscaliteit: een Nederlandstalig en een Franstalig. "We hebben er als het ware een Erasmuservaring in eigen land op zitten", vertellen Tibo en Drieke.





Frans

"Een jaar lang zaten we op kot in Namen wat een bijzonder mooie en gezellige, maar geen echte studentenstad is. Zo sluiten de cafés er al om 1.30 uur." Drieke wilde graag op Erasmus naar Canada. "Vooral om m'n Frans bij te schaven, maar Canada werd me afgeraden omdat er een totaal andere wetgeving geldt", zegt ze. Tibo droomt daarentegen van een internationale job. "Via de Hogeschool kwamen we bij bidiplomering terecht. Troeven van dit systeem zijn dat je je diploma in beide landstalen behaalt en je kennis van de Franse taal er echt wel op verbetert. Nadeel zijn de zes uren die we wekelijks op de trein spendeerden." Of het dubbele diploma echt een meerwaarde is op de arbeidsmarkt is voor Tibo en Drieke nog onduidelijk. Beiden zijn van plan om volgend jaar Handelswetenschappen te studeren aan de UGent.





(CDR)