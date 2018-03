Ten strijde tegen zwerfvuil 15 maart 2018

02u41 0

Het opruimen en verwerken van zwerfvuil in Wingene kost jaarlijks ruim 200.000 euro. De komende maanden wordt dan ook de strijd tegen zwerfvuil opgevoerd, met opruimacties en mobiele camera's voor de handhaving.





De gemeente sluit zich ook aan bij de Statiegeldalliantie. Op voorstel van de milieuraad diende de gemeenteraad al in oktober 2015 een motie in bij minister Joke Schauvliege voor de invoering van statiegeld op petflessen.





Door de opstart van een Nederlands-Belgisch initiatief om druk uit te oefenen op de overheid, wil men met de toetreding tot de Statiegeldalliantie het systeem van statiegeld op drankverpakkingen versneld ingevoerd zien. Vanaf volgende maand komen er ook mobiele camera's op openbare plaatsen waar frequent sluikstorten en zwerfvuil wordt vastgesteld, geplaatst door MIROM Roeselare.





(DJP)