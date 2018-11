Tegen fietser en gevlucht 19 november 2018

Een 51-jarige fietser is vrijdagavond rond 18 uur in de Peerstalstraat in Wingene gewond geraakt. Hij werd aangetikt door een auto. V.J. uit Koksijde belandde daardoor in de gracht en werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto reed na het ongeval gewoon door. De politie is op zoek naar de aanrijder. (AHK)