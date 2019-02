Tars waagt zijn kans in The Voice Sam Vanacker

07 februari 2019

13u03 0 Wingene Tars Vanhaecke (28) uit Wingene is vrijdagavond te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Voice van Vlaanderen op vtm. De jonge singer-songwriter komt al aan bod tijdens de eerste Blind Audition en probeert de jury te overtuigen met een intieme versie van Blood Bank van Bon Iver.

Beroepshalve is Tars opvoeder in gemeenschapsinstelling De Zande in Wingene. Opmerkelijk genoeg werd hij gecontacteerd door vtm met de vraag of hij zich wou inschrijven. “Sinds mijn zestiende ben ik aan de weg aan het timmeren en ik merk wel wat evolutie”, vertelt hij. “Het begon met covers, later begon ik eigen nummers te schrijven en nu vorm ik al een paar jaar een duo met gitarist Nicolas Vlaeminck uit Zwevezele. Ik schrijf doorgaans een tekst, waarna we samen wat beginnen te jammen en er een song groeit. Ondertussen hebben we toch al wat podiumervaring opgebouwd, weliswaar vooral in cafeetjes. Ik volg The Voice al lang en had me al een paar keer afgevraagd wat er zou gebeuren als ik daar zou staan tijdens zo’n blind audition. Maar mezelf inschrijven leek me een brug te ver, tot ik dat mailtje van vtm kreeg.”

Knikkende knieën

Tars slaagde met verve voor de preselecties en vrijdagavond zien we of hij ook de jury kan bekoren. “Met de keuze voor een minder bekend, intiem nummer van Bon Iver heb ik wel een risico genomen, maar ik wou mijn eigen ding doen, zonder er een demonstratie van te willen maken. Al kan ik je verzekeren dat ik er met knikkende knieën stond te zingen. Je mag nog zoveel podiumervaring hebben als je wil. Als je daar staat te spelen voor die vier bekende ruggen is dat sterven.” Of de jury zich omdraait voor de Wingenaar zie je vrijdag om 20.40 uur op vtm.