Swingt Jan met de Kreuners 14 juni 2018

De Kreuners gaan opnieuw de baan op en het allereerste optreden van de zomertour staat op het programma in Wingene op zaterdag 16 juni in de sporthal. Het evenement staat onder de noemer van Swingt Jan, een organisatie door en voor de Vrije Basisschool Sint-Jan in samenwerking met het oudercomité. De opbrengst gaat integraal naar de schoolwerking.





De twee vorige jaren waren het Clouseau en Natalia die de sporthal in Wingene in vuur en vlam zetten. Dit jaar pakt men terug uit met een topaffiche met de Kreuners. Naast deze topact zal de lokale DJ Steffy voor de warming up én voor een leuke afterparty zorgen.





De school van Sint-Jan kon dankzij de steun van het oudercomité de volledige kleuterafdeling, eetzaal, opvang-, muzo- en zorgklas volledig opnieuw inrichten met hedendaags meubilair. Tickets aan 35 euro via www.swingtjan.be, bij Delhaize te Wingene of drankcentrale Weyts te Zwevezele.





(DJP)