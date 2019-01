Swim 4 life klokt af op ruim 7.000 euro voor het goede doel Sam Vanacker

25 januari 2019

09u59 0

In het kader van De Warmste Week organiseerde de gemeente Wingene in december de actie Swim 4 Life in recreatiebad De Alk. Gemeentepersoneel, politici, verenigingen en scholen zwommen samen maar liefst 27.538 lengtes, goed voor een recordopbrengst van 7.017,80 euro. Het geld werd donderdagavond overhandigd aan vzw BOAS. De zwemclub voor mensen met een beperking gaat er onder andere nieuw materiaal mee aankopen waarmee ze de leden van de zwemclub extra kunnen ondersteunen.