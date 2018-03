Supporters Brutin nemen vervanger weer op de korrel 24 maart 2018

02u56 0 Wingene Na eerder het gedaalde aantal kerkgangers aan te kaarten met beeldmateriaal van in de kerk, grijpen de supporters van afgezette priester Luk Brutin dit keer een afgelaste misviering aan om de vervanger van Brutin op de korrel te nemen.

Op 17 maart werd de mis wegens een wielerwedstrijd afgelast door administrator Frans Verhaeghen, die daartoe een briefje aan de kerkdeur had gehangen.





Koren op de molen van de supporters van Brutin. "Op zaterdag stond er twintig man bibberend de kou te trotseren voor een gesloten deur', aldus voormalig koster Phillippe Vandemoortele in een persbericht. "Het is duidelijk dat de parochie van Zwevezele nooit meer zal bloeien als in de tijd van priester Luk."





Clandestien beelden

Verhaeghen zelf wil de zaken niet op de spits drijven. "Het klopt dat ik pas laat vernam dat de wielerwedstrijd de dienst zou verstoren, waardoor het te laat was om via de reguliere kanalen de kerkgangers te verwittigen. Ik heb wel mensen telefonisch verwittigd en op donderdag heb ik een bericht aan de kerkdeur gehangen. Tot op heden heeft niemand daar zijn ongenoegen over geuit. Waar de kerkgangers wél problemen mee hebben, is dat er clandestien beelden werden gemaakt tijdens een dienst. Plezant werken is het niet. De groep rond Vandemoortele blijft er misschien mee bezig, maar ik verzeker u dat de overgrote meerderheid van de Zwevezelenaars niet meer wakker ligt van de hele kwestie."





De flamboyante Luk Brutin werd eind augustus vorig jaar aan de kant geschoven door het bisdom. De beroepsprocedure is nog lopende. (SVR)