Studeren in De Wissel en De Tuimelaar 08 mei 2018

Net als de voorbije twee jaar worden de gemeentelijke zalen De Wissel in Zwevezele en De Tuimelaar in Wingene ter beschikking gesteld van studenten.





"De vraag om te kunnen studeren in een gemeenschappelijke ruimte in eigen gemeente was vorig jaar groot", weet initiatiefnemer en gemeenteraadslid Stijn Van Maele (CD&V). "Op bepaalde dagen waren er samen meer dan 80 jongeren aan het studeren."





Beide zalen zijn open voor studenten van 19 mei tot 30 juni. Wegens de feestdag komende donderdag zullen de ruimtes ook tussen 10 tot 13 mei open zijn. Er is gratis wifi voorzien, net als koffie en water.





(SVR)