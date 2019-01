Stomdronken automobilist veroorzaakt ravage met moeders auto: “Wilt u asjeblieft de politie niet bellen? We regelen het wel” VHS

29 januari 2019

02u40 0 Wingene Een man uit Zwevezele heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor een ware ravage gezorgd in z’n eigen gemeente. Op weg naar huis botste hij met de auto van z’n moeder tegen de gevel van een woning. Ruim honderd meter verder pas kwam de gehavende wagen tot stilstand. Er vielen geen gewonden.

De automobilist kwam uit de richting van Lichtervelde toen hij zich langs de Zeswegenstraat in Zwevezele verkeek op de verraderlijke bocht ter hoogte van de Rijkestraat. De man knalde met de Ford Focus van zijn moeder tegen de gevel van een woning in de bocht. Een deel van de muur werd gesloopt. De bestuurder dook met zijn wagen de Stampkotmolenstraat in en kwam daar pas na zowat honderd meter tot stilstand. Een deel van een haag aan een woning moest er aan geloven. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken, die overal in het rond lagen, netjes op te vegen.

Berging beschadigd, woonkamer niet

De bestuurder bleek niet gewond maar was duidelijk onder de invloed van alcohol. “Hij kwam me vragen om zeker de politie niet te bellen maar dat kon ik niet maken, de schade is veel te groot”, zegt Wendy Verhaeghe (35), de bewoonster van het getroffen huis. De vrouw was in haar slaapkamer op de bovenverdieping toen ze opgeschrikt werd door de klap. “Ik ben naar beneden gerend en zag de ravage in mijn berging. Toch ben ik blij dat die wagen niet in de gevel van mijn aangrenzende woonkamer is beland. Mijn hond ligt altijd te slapen in de zetel die vlak tegen de gevel staat. Ik mag er niet aan denken wat de gevolgen dan zouden geweest zijn.” De automobilist die het ongeval veroorzaakte, speelde z’n rijbewijs kwijt. De man rook niet alleen naar alcohol, hij sloeg ook wartaal uit en had duidelijk moeite om mooi rechtop te lopen. Hij zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.