Standhouders gezocht voor boerenmarkt en tuinbeurs op Dag van het Park Sam Vanacker

28 februari 2019

15u17 0 Wingene De gemeente is op zoek naar standhouders voor de boerenmarkt en de tuinbeurs op de Dag van het Park op zondag 26 mei in het kasteelpark van Zwevezele.

Traditioneel vindt op de laatste zondag van mei de Dag van het Park plaats. Op die dag staat in heel Vlaanderen het belang van gemeentelijk groen centraal. In Zwevezele wordt ieder jaar een programma aangeboden in het Zwevezeelse Kasteelpark met een mix van natuur- en cultuurbeleving. Dit jaar wil de gemeente terug uitpakken met een boerenmarkt en een tuinbeurs.

“Voor de boerenmarkt zijn we nog op zoek naar land- en tuinbouwers uit Wingene of Zwevezele die op zondag 26 mei tussen 14 en 18 uur producten van eigen kweek te koop willen aanbieden. Het gaat hierbij zowel over verse als verwerkte producten. Zo kunnen naast groenten, eieren, fruit, aardappelen, bloemen, planten bijvoorbeeld ook kaas en andere zuivelproducten aangeboden worden. Ook voor de tuinbeurs zoeken we exposanten uit eigen gemeente. Dat kunnen bedrijven of handelaars zijn, maar ook leveranciers en beroepsgroepen met producten die te maken hebben met tuin of tuinbeleving. Dan denken we aan bomen en planten, maar ook tuinmeubilair en materiaal voor tuinaanleg en –onderhoud.”

De deelname aan de boerenmarkt en tuinbeurs is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot 6 mei melden bij de milieudienst van Wingene.