Spektakel op de Hille tijdens Trial 04 mei 2018

02u37 0 Wingene De vierde editie van de Trial Wingene op de Hille in Zwevezele vindt zondag plaats.

De organisatie is in handen van motorvereniging KAMCE Torhout en de wedstrijd telt mee voor het open trialkampioenschap van Vlaanderen. De wedstrijd start om 11 uur op de terreinen van Grondwerken Jacobs op Hille Zuid en er wordt in zes klassen gereden tot ongeveer 16.30 uur.





Luc Jacobs stelt zijn terrein en graafmachines ter beschikking om er een mooi parcours van te maken. Stuwende kracht is Johan Blyaert, zelf een voormalig motorfanaat. Aan de start staan ook twee plaatselijke rijders met Niel Blyaert uit Wingene, die uitkomt bij de juniors, en Johan Loeys uit Zwevezele bij de recreanten.





Onder leiding van Geert Meirhaeghe wordt er ook een parcours uitgezet, waarbij jonge fietsertjes gratis hun behendigheid kunnen tonen. De toegang tot het spektakel is gratis. (DJP)