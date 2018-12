Sint-Elooisgilde van Sint-Jan bestaat 90 jaar Redactie

05 december 2018

De Sint-Elooisgilde van Sint-Jan bestaat 90 jaar en werd ontvangen in het gemeentehuis. Bij de ontvangst door burgemeester Hendrik Verkest en zijn schepencollege waren de voorzitter en de bestuursleden van de Sint-Elooisgilde van Sint-Jan aanwezig, allen keurig uitgedost in de uitrusting van de gilde. De burgemeester grasduinde in het verleden en kwam zo terecht in 1928, toen Emiel Duyck als eerste deken werd verkozen door de plaatselijke landbouwers. Het eerste Sint-Elooisfeest werd gevierd met ‘een tasse kaffie, een dreupel en een droog koekske’ ’s morgens vroeg bij de deken thuis. De gilde schreef in 2000 geschiedenis door de eerste vrouwelijke deken te verkiezen, Katleen Vanaeverbeke. Nu worden jaarlijks twee dekens verkozen.