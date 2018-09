Sint-Elooi start schooljaar met nieuw speelparadijs 04 september 2018

02u27 0

Gisteren konden de kinderen van de leef- en leerschool Sint-Elooi ravotten op een gloednieuw speelterrein dat vrijdagavond officieel werd geopend. Met 20 vrijwilligers werd tijdens de vakantie gewerkt om de oude speelplaats om te toveren tot een nieuw 'uitdagend' speelterrein met als topper een imposante boomhut. Er is ook een speelberg met glijbaan, kruiptunnel, stappalen, wieltjesbaan en zandbak. En een minivoetbalterrein met omheining in platen die ook dienen als tekenbord. "Lange tijd was dit een weide. Nu is het een Wingens Plopsaland," zei jeugdschepen Lieven Huys. De gemeente Wingene financierde 25.000 euro in het speelterrein, op voorwaarde dat het ook na de schooluren toegankelijk is voor de buurt. Het oudercomité van voorzitter Stefaan Verhelle kwam ook met 15.000 euro over de brug en meer dan 500 werkuren van de vrijwilligers.





(DJP)