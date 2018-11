Schoolbus gestrand na brand aan motor 20 november 2018

02u26 0

Een schoolbus van de gemeenschapsschool De Springplank in Tielt is gisterenmorgen niet op het gehucht Sint-Jan geraakt, waar de eerste leerlingen van de dag zouden worden opgehaald. In de Kortstraat in Wingene moest de chauffeur noodgedwongen aan de kant na een flinke knal in het motorcompartiment, aan de achterzijde van de bus. Toen hij en de begeleidster uitstapten, zagen ze dat er brand was. Enkele Poolse arbeiders, die vlakbij op een landbouwbedrijf aan de slag waren, konden het vuur blussen met emmers water. De brandweer deed nazicht. De schoolkinderen van Sint-Jan die met de bus moesten opgehaald worden, raakten dankzij enkele bereidwillige ouders toch nog op tijd in school. Na de middag was er al een vervangbus beschikbaar om hen weer thuis te brengen. (VHS)