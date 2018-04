Sandy Quintyn stapt over naar CD&V 16 april 2018

Nadat eerder Nick Schotte de oppositiebanken van Burgerbelangen verliet voor CD&V, doet nu een tweede raadslid de overstap. Sandy Quintyn laat precies zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen weten dat ook zij de fractie Burgerbelangen verlaat voor CD&V. Quintyn kwam in 2006 in de politiek als onafhankelijke op de lijst van Open Vld Plus en herhaalde haar engagement in 2012 bij Burgerbelangen. "Na enkele jaren voelde ik mij echter niet goed meer in deze groep. Bovendien had ik tijdens verschillende gemeenteraden meer voeling met de beslissingen en meningen van CD&V dan met de standpunten van Burgerbelangen. Dat ik een goeie band heb met de collega's van CD&V is algemeen geweten. Zij hadden mij destijds ook graag op hun lijst zien staan en toen de vraag enkele weken geleden kwam, heb ik er goed over nagedacht en uiteindelijk besloten om de stap te zetten", aldus Quintyn. "Twaalf jaar geleden was mijn slogan 'altijd sociaal' en die gedachte wens ik verder te zetten. Ik blijf het luisterende oor voor alle burgers en probeer hen met veel plezier te helpen waar nodig." (DJP)