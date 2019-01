Ruzie over beurt bij biljart eindigt in steken in opvangcentrum JHM

13u32 0 Wingene Een ruzie omdat ze het niet eens raakten wie aan de beurt was bij een partijtje biljart. Meer aanleiding hadden twee Georgische mannen op 14 augustus vorig jaar niet nodig om hun opponenten, twee Afghanen waarvan een minderjarige, lelijk aan te vallen.

De feiten gebeurden in het asielcentrum van Wingene. Giorgi J. en Nika C. haalden uit met een scherp voorwerp en brachten de twee slachtoffers lelijke steken toe in de buik en rug. Omdat er nadien geen steekwapen werd gevonden, de twee vluchtten immers onmiddellijk naar de bossen, werden de feiten ondergebracht als slagen en verwondingen. “Maar voor ons is dit doodslag: de verwondingen zeggen alles”, vindt de advocaat van slachtoffer Jan N. En daarover wordt nu eerst een maand onderling besloten. De twee daders blijven intussen vast. “En dat al voor 6 maanden! Terwijl we ons niet eens herinnerden wat er gebeurde!” sakkeren ze. De zaak gaat verder op 19 februari.