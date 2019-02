Ruiseleedsesteenweg krijgt paaltjes aan kant waar vrachtwagens in gracht blijven sukkelen Sam Vanacker

26 februari 2019

10u47 0 Wingene De gemeente Wingene gaat paaltjes zetten aan kant van de Ruiseleedsesteenweg waar de voorbije vier weken evenveel vrachtwagens in de gracht zijn gesukkeld.

Door de ingrijpende werken op de Beernemsteenweg moet vrachtverkeer tussen Wingene en het oprittencomplex van de snelweg in Beernem de komende twee jaar een omleiding volgen via de Ruiseledesteenweg in Wingene. Op het smalste stuk van die weg, tussen Sint-Jan en de Wingenesteenweg in Ruiselede, liep het de jongste weken opvallend vaak fout. Eerder weet burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) de ongevallen aan overdreven snelheid, maar nu komen er dus toch aanvullende maatregelen.

Na een vraag van oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) tijdens de gemeenteraad maandag benadrukte schepen van mobiliteit Hedwig Kerckhove (CD&V) dat snelheid de grootste boosdoener is, maar dat er intussen wel beslist werd om paaltjes te voorzien.

“Op korte termijn gaan we aan de zuidkant van de weg, dus op de plaats waar de gracht zo dicht ligt, een tiental paaltjes voorzien. Met die extra signalisatie hopen we inschattingsfouten bij de chauffeurs te vermijden. Aan de noordelijke kant, waar de berm harder is en waar wel uitgeweken kan worden, gaan we de komende twee jaar extra inzetten op onderhoud. Putten en kloven zullen er met andere woorden snel hersteld worden. Anderzijds blijft aangepast rijgedrag het belangrijkste. Het gaat om een goedgekeurde omleiding en als vrachtwagens hun rijgedrag aanpassen is er geen probleem. Toeval of niet, drie van de vier ongevallen gebeurden overigens op een maandag.”

De schepen geeft nog mee dat de kwestie op lange termijn zichzelf zal oplossen, want na de werken aan de Beernemsteenweg wordt ook de Ruiseleedsesteenweg aangepakt. De breedte van de weg in Wingene zal dan gelijk getrokken worden met de breedte van de weg aan Ruiseleedse kant.