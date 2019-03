Ruim 400 aanwezigen voor feestelijke opening nieuw woon-en zorgcentrum Maria Ter Ruste Sam Vanacker

16 maart 2019

10u40 1 Wingene In Zwevezele is vrijdagavond het gloednieuwe woonzorgcentrum Maria Ter Ruste plechtig geopend. Ruim vierhonderd genodigden waren erbij.

Omstreeks 18 uur werden ruim vierhonderd genodigden, waaronder politici, personeel en familieleden van bewoners, ontvangen voor een academische zitting in CC De Wissel. Daar namen respectievelijk directeur Wim Velghe, burgemeester Hendrik Verkest en Bernard Bruggeman van Woonzorggroep GVO het woord. Daarop zegende priester Frans Verhaeghen een aantal kruisjes die straks in de kamers van het woonzorgcentrum opgehangen worden.

Onder begeleiding van de ludieke ambianceband de Toape Geraapte trok het gezelschap te voet richting Maria Ter Ruste in de Pastorijstraat, waar in de inkomhal het opschrift met de namen van de bouwheren en de datum van de opening officieel onthuld werd.

Na afloop van het officiële gedeelte konden de gasten genieten van een rondleiding in het gebouw, waarna in de cafetaria een uitgebreide receptie aangeboden werd. Ook de bewoners zelf, die eerder al hun intrek namen in het nieuwe wzc, worden overigens niet vergeten. Zij worden dinsdagnamiddag getrakteerd op een verrassingsoptreden.

