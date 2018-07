Rock Petrol met oldtimers en rockmuziek 25 juli 2018

In en rond het parochiaal centrum heeft op zondag 29 juli voor de derde keer Rock Petrol plaats. Na een geslaagde editie vorig jaar komt er een vervolg en dankzij verschillende sponsors maken de organisatoren er ook dit jaar een gratis editie van. Het evenement start om 13 uur met een oldtimermeeting op de binnenkoer van het parochiaal centrum en het Gemeenteplein aan het gemeentehuis. Ieder aanwezig voertuig krijgt een gratis attentie van de organisatie, en inschrijven vooraf is niet nodig, iedereen is er de dag zelf welkom. Vanaf 15 uur start het rockfestival. Naast de Belgische groepen Locus Control en Albert's Bastard, komt uit het Verenigd Koninkrijk de groep Saint-Apache en uit Frankrijk Existance. De hoofdact dit jaar is voor Killer, zowat de oudste metalband van ons land die pure muziek brengen en ook al enkele keren op Graspop stonden. De mannen achter Rock Petrol zijn Bernd Van Pamel, Kevin Truyaert, Cedric Snauwaert, Tom Allaert en nieuwkomers Rudi en Eddy Truyaert. Vorig jaar kreeg men 500 bezoekers over de vloer en een 80-tal oldtimers. (DJP)