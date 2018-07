Red Devils en Vlaanderen Feest slaan handen in elkaar 06 juli 2018

02u39 0 Wingene Na de kwalificatie van de Rode Duivels voor de kwartfinales werd duidelijk dat de match tegen Brazilië het programma van Vlaanderen Feest in Zwevezele vanavond zou doorkruisen.

Na heel wat vragen van inwoners en na lang beraad werd besloten om voor één gezamenlijk programma te gaan waarbij de gemeente, de cultuurraad en de Red Devils de handen in elkaar slaan. De line-up van Vlaanderen Feest wordt aangepast zodat de voetbalwedstrijd integraal kan worden uitgezonden op groot scherm in het Kasteelpark in Zwevezele.





Regi

Er wordt gestart om 19 uur met de Ghost Rockers waarna de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels vanaf 20 uur integraal wordt uitgezonden. Aansluitend voorziet men het optreden van Regi om de ambiance compleet te maken. De Vierkante Meter zorgt voor de aangename overgangen tussen de verschillende acts en sluit de avond af. Bij winst tegen Brazilië zal de gemeente iedereen trakteren. Bij winst blijven de Red Devils ook voor de volgende wedstrijd of wedstrijden in het Kasteelpark. (DJP)