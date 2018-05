Rally van de Gele Petjes 31 mei 2018

De Rally van de Gele Petjes is een echte klassieker geworden onder de toertochten. Voor de 36ste keer organiseert WTC De Gele Petjes een toertocht op zaterdag 2 en zondag 3 juni over een te kiezen afstand van 50, 75, 100 of 150 km. Dit jaar gaat het over een fietstocht richting Heuvelland met start en aankomst in Zwevezele. Nadien is er een gezellige après in het Kasteelpark aan het Koetsenhuis. Er zijn normale inschrijvingsgelden, correcte bevoorradingen en een perfecte uitpijling. Info op www.wtcdegelepetjes.be.





(DJP)