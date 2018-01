Rachel Neyt (108) volgt overleden zuster Rosa op als oudste inwoner van West-Vlaanderen 02u39 1 Foto DJP Zuster Rosa of Julia Thevelein. Wingene Rachel Neyt (108) uit Sijsele is de nieuwe oudste inwoner van West-Vlaanderen. Op tweede kerstdag overleed zuster Julia Thevelein (108), de vorige oudste West-Vlaming,in het wzc Maria ter Ruste in Zwevezele. Op 20 januari zou ze 109 kaarsjes uitblazen. Rachel viert op 14 juni dezelfde mijlpaal.

Rachel Neyt (108) verblijft al 19 jaar in het rusthuis, eerst in Sint-Jan in Damme en sinds 2014 in De Stek in Sijsele. Ze was gehuwd, maar werd vroeg weduwe. Rachel heeft één zoon, Lucien Reybrouck. Vroeger was ze druk in de weer. Ze poetste bij andere mensen thuis en was veel op pad om boodschappen te doen voor anderen. In het rusthuis kijkt ze telkens uit naar het bezoek van haar familie. Haar geheim om zo oud te worden? Veel koffie drinken, regelmatig de krant lezen én erop toezien dat de kalender in het rusthuis juist staat. "Ze heeft nog veel heldere momenten", vertelt directeur Sven Goudepenne. "De komende periode wordt het belangrijk haar uit de buurt te houden van het griepvirus. We hopen allemaal dat ze nog veel verjaardagen mag vieren." OCMW-secretaris Marc Dalle bewierookt het rusthuis De Stek. "Het bewijst dat er heel erg goed voor de bewoners wordt gezorgd", aldus Dalle. (MMB)





Benny Proot Rachel Neyt is nu 108 jaar.