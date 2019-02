Projectontwikkelaars lanceren bouw nieuwe verkaveling in centrum Zwevezele Sam Vanacker

28 februari 2019

09u38 0

Projectontwikkelaars Dumobil uit Tielt en Coussée-Bostoen Invest uit Roeselare zijn gestart met de bouw van een nieuwe verkaveling met 28 loten tussen de Bruggestraat en de Waterjufferstraat in Zwevezele.

“Gespreid over twee fasen realiseren we 24 projectwoningen in een moderne landelijke stijl met een eigentijdse baksteenarchitectuur in rood-witte gevelafwerkingen. Daarnaast zijn er ook 4 bouwgronden voor villabouw met vrije architectuur. en maken we vier percelen bouwrijp voor vrije architectuur”, klinkt het bij Dumobil. “Ondertussen is de verkoop opgestart en zijn we begonnen met de bouw van een eerste rij van vier projectwoningen. De oplevering daarvan is voorzien tegen Pasen 2020.”

Geïnteresseerden kunnen terecht op www.dumobil.be/woonprojecten/zwevezele-reynaert.