Proces rond kasteelmoord in beroep van start: Dokter Gyselbrecht gaat voor strafvermindering Jeffrey Dujardin

18 maart 2019

13u44 3 Wingene In de zaak van de kasteelmoord startte maandag het proces in beroep. Het Gentse hof van beroep wil het proces op slechts een week tijd behandelen. Vrijdag moet de zaak normaal in beraad genomen worden, waardoor wellicht nog dit jaar het doek zal vallen over de beruchte moordzaak. De advocaten van Gyselbrecht (68) vroegen een mildere straf, “Het is niet eerlijk, 27 jaar cel geven aan een 86-jarige man.”

De zaak van de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene wordt volledig overgedaan voor het Gentse hof van beroep. Het parket van West-Vlaanderen had beroep aangetekend tegen de straffen voor alle verdachten, nadat enkele veroordeelden al beroep hadden aangetekend tegen het vonnis van de Brugse correctionele rechtbank. André Gyselbrecht (68), Pierre Serry (68), Evert de Clercq (55) en Franciscus Larmit (42) werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld.

De advocaten van André Gyselbrecht kwam gisteren aan het woord, waarbij eerst de focus lag op de bevoegdheid van het hof. “Het Grondwettelijk hof heeft daar inderdaad een beslissing in gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat er niks over kan gezegd worden”, zei meester Filip D’Hondt die vind dat de zaak beter af was in het hof van assisen. “De keuze voor een correctionele procedure was totaal ongeschikt, krijgt André Gyselbrecht hier wel een eerlijk proces?”

Eerste rechter kwaad

Meester Johan Platteau volgde diezelfde lijn, “Er zijn zaken in het gerechtelijk onderzoek gebeurd die wij problematisch vinden. Om tot een juist oordeel te komen, moeten we de feiten ook juist zien. De eerste rechter deed dit niet, we hebben hem kwaad gemaakt en dat lazen we ook in zijn vonnis.” Het moraliteitsonderzoek van Stijn Saelens is volgens Platteau niet correct gevoerd. “Ik heb nog nooit zo’n onderzoek gezien, enkel de getuigen die gevraagd werden door de burgerlijke partij werden ondervraagd. Hij wordt afgeschilderd als een succesvolle zakenman, een goed mens. Dat klopt niet. Hij was invalide en lag met iedereen in proces. Zelfs over de incest is niet gesproken, daarbij wordt er enkel doorverwezen naar een ander dossier.” Ook haalt hij de getuigenissen van de familie Saelens aan, “Ze zeggen dat hij een gezonde jongen is geweest, maar op zijn zestien jaar heeft hij drie maanden in de jeugdpsychiatrie gezeten.” Het motief voor de moord op zijn schoonzoon is volgens Platteau duidelijk, de vermeende incest. Volgens meester D’Hondt werd het incestdossier niet grondig onderzocht, “Een gemiste kans”, zegt hij. “Het kon allemaal anders zijn gelopen.”

Mildere straf

“Op het moment dat hij terug kan beginnen genieten van zijn leven, zit hij met de beerput van dat huwelijk. Zijn dochter, Elisabeth, komt hem dan ook om hulp vragen”, pleitte Johan Platteau. Ook meester Filip D’Hondt pikte hierop in, “Er waren duidelijke spanningen tussen de twee, ze werd overvleugeld door Stijn. Hij dreigde zelfs om de twee kinderen mee te nemen naar Australië.”

“De radeloosheid van André is overduidelijk”, pleitte Platteau. “Hij deed voor iedereen zijn best, ook voor Stijn. Hij is een graag gezien figuur in Ruiselede, zijn bezoekerslijst in de gevangenis staat elke dag vol. Mijn cliënt was radeloos omwille van zijn dochter en kleindochter doormaakten. Het vertrouwen was weg.”

Zijn advocaten vroegen dat ook voor een mildere straf, “Een 86-jarige man een celstraf van 27 jaar geven, dat is niet eerlijk”, zei meester Platteau.