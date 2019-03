Proces over Kasteelmoord start maandag in beroep Jeffrey Dujardin

15 maart 2019

16u07 0 Wingene Het proces over de Kasteelmoord zal voor de tweede keer overgedaan worden, vanaf maandag zal in het Gentse hof van beroep het proces starten. Vrijdag moet de zaak normaal in beraad genomen worden, waardoor wellicht nog dit jaar het doek zal vallen over de beruchte moordzaak.

Op 12 november is het proces in beroep ingeleid waarbij conclusietermijnen werden bepaald. Het aantal getuigen zal drastisch ingeperkt worden in vergelijking met het proces in eerste aanleg. Er werden toen maar drie getuigen gevraagd door de partijen, terwijl er in eerste aanleg elf getuigen opgeroepen waren.

De zaak van de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene wordt dus volledig overgedaan voor het Gentse hof van beroep. Het parket van West-Vlaanderen had beroep aangetekend tegen de straffen voor alle verdachten, nadat enkele veroordeelden al beroep hadden aangetekend tegen het vonnis van de Brugse correctionele rechtbank. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (41) werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld. Het hof van beroep zal de uiteindelijke strafmaat, afgezien van mogelijk cassatieberoep, moeten bepalen voor de kasteelmoord.