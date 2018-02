Prinsenpaar in Maria Ter Ruste 10 februari 2018

02u37 0

In rusthuis Maria Ter Ruste, tijdelijk in Wingene tijdens de nieuwbouwwerken in Zwevezele, werd carnaval ook uitbundig gevierd. Gabriël Viaene en Jeanette Callewaert werden verkozen tot prinsenpaar. Voor de gelegenheid trok het carnavalskoppel de mantels en kroon aan. Na de verkiezing konden de bewoners genieten van een goochelshow gebracht door de Simon Rosseel uit Ruddervoorde. Het was voor iedereen een magische namiddag.





(DJP)