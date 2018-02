Pretcarrousel doet kinderen bewegen 19 februari 2018

02u27 0 Wingene Gisterenochtend kwamen heel wat kinderen van 0 tot 6 jaar samen in De Tuimelaar voor een gratis doe- en ontmoetingsochtend.

In het verleden hadden dergelijke initiatieven ook plaats in samenwerking met de Landelijke Kinderopvang, maar nu voor het eerst werd het op eigen initiatief georganiseerd. De brugfiguren, die een gesubsidieerd project zijn vanuit Leader, werkten hierbij samen met de bibliotheek en de sport- en jeugddienst Wingene. Kind & Gezin verleende eveneens zijn medewerking. Brugfiguur Elise Vertriest had alles in handen.





"Het is een succes vandaag, het was nog geen 10 uur en we hadden al 120 kinderen ingeschreven, meer dan het eindtotaal van de vorige editie. We leren bij deze doe- en ontmoetingsochtend de kinderen bewegen en spelen, in samenspel met de ouders", aldus Elise. Iedere bezoeker kreeg eveneens een gratis ontbijt aangeboden. Er waren verschillende doorlopende activiteiten zoals voorlezen met de bib, leren tandenpoetsen met een tandarts, samen bewegen van baby tot kleuter, schminken, een fotobox, knutselen en vrij spelen.





Een geslaagde ochtend zag ook OCMW-voorzitter Tom Braet die een bezoekje bracht. (DJP)