Poolse trucker sterft door CO in cabine

Een 44-jarige trucker uit Polen is gisteren kort voor de middag dood aangetroffen in de cabine van zijn vrachtwagen, op de terreinen van het transportbedrijf Krismar langs de Beernemsteenweg in Wingene. Uit onderzoek blijkt dat de man stierf aan de gevolgen van een CO-intoxicatie. Die werd meer dan waarschijnlijk veroorzaakt door een gasbrandertje waarmee de chauffeur, die zoals veel collega's in zijn cabine leeft, gebruikt om zijn maaltijden op te warmen. Vermoed wordt, dat het gasbrandertje de hele nacht is blijven branden. Bij Krismar stierven in 2012 ook al twee Poolse mecaniciens toen brand uitbrak in een loods. Vier anderen raakten gewond. De loods werd door de chauffeurs gebruikt als slaapplaats. (VHS)