Peter Detavernier brengt 'U zijt wellekome' 08 november 2018

Peter Detavernier brengt vier keer zijn zevende theatershow op de planken. Vanavond, morgen en zaterdag, telkens om 20.30 uur en op zondag 11 november om 16 uur kan men hem aan het werk zien in CC De Feniks in de Beernemstraat. Met 'U zijt wellekome' brengt de fotograaf een modern, geestig en gek kerstverhaal met een pakkend einde. Humor is en blijft de rode draad doorheen de voorstelling. Info op www.peterspeelt.be of 0471/54.16.66. (DJP)