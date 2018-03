Pak minder volk in kerk sinds vertrek priester Luk Brutin 02 maart 2018

02u42 0

Er zit sinds de verwijdering van priester Luk Brutin ruim twee derden minder volk in de kerk van Zwevezele. Dat zegt voormalig koster Philippe Vandemoortele, die onder Brutin de bezoekersaantallen bijhield. Hij vergeleek die cijfers met de situatie na het vertrek van Brutin.





"Voor het feest van Sint-Aldegondis was er in 2017 nog 370 man in de kerk. Dit jaar waren dat er amper 78. Hetzelfde voor de Lichtmisviering. Vorig jaar waren er 304 zielen, tegenover 85 nu." Vandemoortele bestempelt in dezelfde adem de vervanger van Brutin als een leugenaar. "Frans Verhaeghen liet in het parochieblad van januari noteren dat er 170 gelovigen waren bij de kerstavondmis. Beeldmateriaal van kerkgangers die ter plaatse waren, bewijst dat er maar 111 gelovigen aanwezig waren. Verhaeghen liegt dus tegen het bisdom om de situatie beter te doen lijken dan ze effectief is." Nog volgens Vandemoortele bewijzen de cijfers dat er van een polarisatie binnen de parochie in de tijd Brutin helemaal geen sprake was.





De reactie van het bisdom Brugge blijft beperkt. "Ik heb geen zicht op de accuraatheid van die cijfers", zegt woordvoerster Inge Cordemans. "Anderzijds ga ik hoedanook geen uitspraken doen over de zaak rond Luk Brutin zolang de beroepsprocedure in Rome nog lopende is." (SVR)