Oudste inwoner Wingene overleden 14 mei 2018

02u38 0 Wingene De 107-jarige Hilda Declercq is donderdagochtend overleden in woonzorgcentrum Amphora.

Ze was de oudste inwoner van Wingene. Hilde werd op 12 maart 1911 in Wingene geboren. Ze woonde tot haar 99ste zelfstandig thuis, maar verhuisde daarna naar het woonzorgcentrum. Haar echtgenoot Camille Desseyn overleeds reeds in 1991 op 93-jarige leeftijd. Hilda werkte eerst bij verschillende boeren en later in een restaurant in Knokke en in de meubelzaak van haar dochter.





(VDI)