Oudercomité investeert in De Regenboog 01 juni 2018

Het oudercomité van de basisschool De Regenboog en De Vlieger heeft een grote investering gedaan in nieuw speelgoed voor de speelplaats. Ze hadden jarenlang een spaarpotje aangelegd voor de verfraaiing van de speelplaats bij de opening van de nieuwe school.





Alles is nu geplaatst en het oudercomité met voorzitter Nathalie Bauwens meldt dat ze bijna 11.000 euro hebben uitgegeven voor het speelplezier van de kinderen. Jaarlijks organiseren ze heel wat activiteiten om het leven van de kinderen op school aangenamer te maken. De eerstkomende activiteit is op zaterdag 23 juni voor het grote zomerfeest waarop een zelfgemaakt viergangenmenu wordt aangeboden en ze jaarlijks toch 500 mensen mogen verwelkomen.





(DJP)