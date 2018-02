Orde van de Bolhoed viert 50 jaar carnaval FEESTELIJKHEDEN AFGETRAPT MET FOTOBOEK EN PITTIG AMBERBIER JORIS DEFOUR

02 februari 2018

02u41 0 Wingene Dit weekend weten we wie de vijftigste prins carnaval wordt in Zwevezele. Volgende week volgt dan het orgelpunt met de stoet op zondag 11 februari. Ter gelegenheid van het jubileum pakt de Orde van de Bolhoed uit met een overzichtsboek vol prachtige foto's en 't Bolhoedje een speciaal bier met bijbehorend glas.

Vorige week werden de festiviteiten al afgetrapt met een jubileumfeest voor alle Zwevezelenaren, omdat al die mensen carnaval maakten tot wat het nu is. Jettie Pallettie kregen ze als kers op de verjaardagstaart.





Ter gelegenheid van de viering kwamen bijna alle oud-prinsen samen. Het Zwevezeels carnaval begon in 1969 heel bescheiden. Destijds trokken de plaatselijke Chirojongens en





-meisjes verkleed door de straten. Ze kozen een prins en prinses kozen door middel van allerlei spelletjes.





Na vijf jaar barstte het feest uit zijn voegen en nam de Orde van de Bolhoed, opgestart door enkele oud-leiders van de Chiro, de organisatie over. Intussen begint een team van twaalf mensen twee weken na de stoet al met de voorbereiding van het volgende jaar.





Olifant en kameel

Ter gelegenheid van het jubileum werd dit weekend ook een boek rond 50 jaar carnaval voorgesteld, van de hand van Jackie Verhoye. Op 130 pagina's met een waaier aan foto's wordt 50 jaar carnaval uit de doeken gedaan. Het is te koop bij het comité aan 15 euro.





De auteur brengt een overzicht jaar per jaar met alle weetjes van de jaarlijkse feesten. In de beginjaren stapten ooit een olifant en een kameel mee in de stoet. De mensen konden destijds hun ogen niet geloven, maar nadat een paard op hol sloeg ,werden dieren geweerd. Er was ook een wedstrijd 'win je gewicht in bier', maar nadat iedere keer een winnaar van boven de 100 kilo won, werd dat in 2005 stopgezet.





Nog een weetje is dat er tijdens de carnavalsnacht gemiddeld 2.500 liter bier over de toonbank gaat.





Dat bier bij carnaval hoort, ontging ook de Orde van de Bolhoed niet. Speciaal voor hun jubileum lieten ze een biertje brouwen met bijbehorend glas 't Bolhoedje.





Het gaat om een pittig amberkleurig bier van 6,5 graden gebrouwen bij Maenhout in Pittem. Het werd éénmalig gebrouwen voor de academische zitting van 50 jaar carnaval, maar de Orde van de Bolhoed zal zich beraden indien ze het verder zullen commercialiseren.





Ook een 40 minuten durende film rond 50 jaar carnaval werd opgenomen, doorspekt met oud beeldmateriaal en getuigenissen.





Morgen (zaterdag) zullen terug enkele duizenden carnavalisten de weg vinden naar de feesttent voor de prinsverkiezing en dan weten we of Andy of Wolfie regeren over Zwevezele.





Gunter D

Tijdens het canavalsweekend worden de kinderen op zaterdag 10 februari verwend met een kindercarnaval in De Wissel, en worden de jeugdprins en -roosje gekozen. Om 21 uur start een carnavaleske kroegentocht die jaarlijks op meer dan duizend bezoekers kan rekenen in de 8 deelnemende kroegen.





Hoogtepunt en afsluiter van het weekend is de 50ste carnavalsstoet op zondag 11 februari om 14.30 uur, met meer dan 1.000 deelnemers. Ook de steltenlopers van Merchtem en de Gilles van Halle zijn present in de stoet.





Een optreden van 2Fabiola en Gunter D in de feesttent sluiten carnaval af.