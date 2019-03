Oppositie wil dat gemeentebestuur werking buurtinformatienetwerken versterkt Sam Vanacker

26 maart 2019

17u15 0 Wingene Oppositiepartijen N-VA en Burgerbelangen willen dat de politie en het gemeentebestuur initiatieven nemen ter ondersteuning van buurtinformatienetwerken (BIN). Volgens raadsleden Pieter-Jan Verhoye (N-VA) en Fabienne Allaert (Burgerbelangen) kunnen sociale media daar een belangrijke rol bij spelen.

Raadslid Verhoye bracht de kwestie dinsdag op de gemeenteraad. “In onze gemeente bestaat er al een Buurtinformatienetwerk (een soort samenwerkingsverband van bezorgde burgers dat informatie deelt en doorgeeft aan de politie - red.), maar de structuur moet steviger en dankzij sociale media kan een nieuwe stap gezet worden richting buurtgerichte politiezorg. Zo kunnen we er voor zorgen dat elke straat pakweg in dezelfde e-mailgroep of Whatsapp-groep zit, wat de dekkingsgraad en het veiligheidsgevoel alleen maar ten goede kan komen.” Fabienne Allaert (Burgerbelangen) sloot zich daar bij aan. “Eerder had ik al een gelijkaardig voorstel voor de opwaardering van de buurtinformatienetwerken op de politieraad gebracht maar toen kreeg ik geen gehoor bij de meerderheid.”

Burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) reageerde dat hij de korpschef van de politie zou uitnodigen op een volgende zitting van de gemeenteraad om vragen te beantwoorden. “Het lijkt me geen slecht idee dat de gemeenteraad de korpschef hierover zelf kan bevragen. Misschien kunnen we er zelfs een jaarlijkse traditie van maken. Zodoende kan ook ter zitting wat cijfermateriaal toegelicht worden. Anderzijds is het ook zo dat een BIN per definitie van onderuit moet groeien. Het initiatief moet met andere woorden altijd vanuit de burgers zelf groeien. Van bovenaf zaken opleggen is in die zin niet aan de orde.”