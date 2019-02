Oppositie breekt lans voor meer AED-toestellen Sam Vanacker

12u21 0 Wingene Oppositiepartij N-VA wil dat er bijkomende AED-toestellen in de gemeente komen en dat het gemeentebestuur daartoe een steentje bijdraagt. Schepen Lieven Huys (CD&V) antwoordde dat private initiatieven weliswaar aangemoedigd worden, maar dat het gemeentebestuur niet van plan is zelf te investeren in extra toestellen.

Op dit moment telt Wingene drie Automatische Externe Defibrillatoren. Dat zijn openbare noodtoestellen die in geval van een hartstilstand iemands leven kunnen redden. De AED’s zijn aan een bijzonder steile opmars bezig in Vlaanderen. In Wingene hangen er op dit moment drie.

Pieter-Jan Verhoye (N-VA) vindt dat te weinig. “We stellen voor om maximaal in te zetten op een hartveilige gemeente door te onderzoeken hoeveel extra AED’s er moeten komen om een maximale dekkingsgraad te hebben. Daarnaast stellen we ook voor dat er opleidingen komen in het gebruik ervan voor verenigingen en inwoners.”

Eerste schepen Lieven Huys (CD&V) reageerde dat Wingene al langer streeft naar de erkenning van het Rode Kruis als ‘Hartveilige Gemeente’. “Opleidingen voor onze sportclubs en ons personeel hebben al eerder plaatsgevonden. Voor het grote publiek was dat tot op heden nog niet het geval, maar ik kan u vertellen dat er opleidingen gepland zijn op 27 maart en 3 april. Wat het label ‘Hartveilige Gemeente’ betreft voldoet Wingene nu al aan alle voorwaarden en is het louter nog een kwestie van wachten op de goedkeuring van ons dossier.”

“Investeren in bijkomende AED-toestellen gaan we vanuit de gemeente niet doen. Verenigingen en instellingen kunnen uiteraard wel uit eigen beweging beslissen om een toestel te plaatsen. Er zijn op dat vlak verschillende subsidies beschikbaar.”