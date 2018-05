Open wervendag in Maria ter Ruste 02 mei 2018

Op Open Wervendag zondag 6 mei van 10 tot 17 uur stelt Maria ter Ruste in de Pastorijstraat de deuren open van het nieuwe rusthuis dat er in opbouw is. Eind november wordt het rusthuis betrokken door de bewoners die nu tijdelijk gehuisvest zijn in Wingene. Het nieuwe rusthuis zal in de toekomst fungeren als woonzorgknooppunt, een centrum waar je terechtkan met diverse gezondheidsproblemen of zorgvragen. Op de Open Wervendag stelt men graag het nieuwe woonzorgcentrum voor. Maar het blijft een werfbezoek, niet alle delen zijn afgewerkt en dus nog niet rolstoeltoegankelijk. (DJP)