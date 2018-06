Ondernemer Achiel Ide overleden 05 juni 2018

Ondernemer Achiel Ide is vorige week dinsdag op 86-jarige leeftijd thuis overleden. Vandaag vindt zijn begrafenis om 11 uur in de Sint-Aldegondiskerk in Zwevezele plaats. Achiel is de vader van zakenman Joris Ide, die samen met hem het gelijknamige staalplatenbedrijf in Zwevezele stichtte. Achiel maakte tijdens zijn loopbaan onder andere mestkarren, graanblazers en giertonnen. Later ging hij met zijn zoon machines en kunststofbedekkingen uit Italië importeren. In 1985 richtten ze samen de NV Joris Ide, dat op vandaag één van de grootste Europese fabrikanten van dak- en gevelsystemen is. Het bedrijf werd twee jaar geleden overgenomen door het Ierse Kingspan. Zoon Joris investeerde eerder dit jaar nog met Marc Coucke in de overname van voetbalclub Anderlecht. Achiel was ook mede-oprichter van de NV Walter Vierstraete-Ide. Hij was erevoorzitter van de Oude Trekkersclub Roeselare en was lid van het ABS. Achiel opende in 1984 ook zijn eigen landbouwmuseum 'De 1000 Stoomwielen'. Achiel was de echtgenoot van Laure Devoldere. Hij laat twee kinderen, vier kleinkinderen, en drie achterkleinkinderen na. (VDI/DJP)