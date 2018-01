Omstreden priester Luk Brutin blijft volk op de been brengen 23 januari 2018

02u40 0 Wingene De omstreden pastoor Luk Brutin, die door het bisdom sinds augustus op non-actief werd gezet, heeft zondag speciaal op vraag van een (anonieme brief van een) kankerpatiënt een mis opgedragen voor diens lotgenoten. Dat gebeurde weliswaar niet in de kerk in Zwevezele, aangezien priester Luk daar niet langer welkom is, maar in zaal de Biekorf in Ardooie.

Bij wijze van vreedzaam protest hielden zo'n 170 sympathisanten van de priester net voor de viering een symbolische actie aan de Sint-Aldegondiskerk.





Om 10 uur zondagmorgen verzamelden 170 mensen aan de kerk van Zwevezele. Priester Luk Brutin zelf was er niet bij. "Mensen die met kanker geconfronteerd worden in hun omgeving of bij henzelf, kwamen regelmatig samen bij priester Luk in de parochiekerk om elkaar te steunen", legt Kristo Van Holsbeeck van de werkgroep rond Brutin uit. "Straks gaan we naar de viering in Ardooie, maar eerst maken we hier een rondgang. Enerzijds om te bidden voor de zieken, maar anderzijds ook om te tonen dat we achter priester Luk blijven staan." Daarop werd er door de hele groep samen gebeden aan de drie staties rond de kerk. Een groep misdienaars met zelfgemaakte t-shirts liep vooraan de colonne gelovigen. Ten slotte reikte men elkaar de hand en werd er een mensenketting rond de kerk gemaakt. Intussen ziet het er trouwens niet naar uit dat Brutin ooit nog een mis zal opdragen in Wingene of Zwevezele. "Hoe het nu verder moet ? "Wij zullen ons eerstdaags daarover buigen. Maar wij laten onze pastoor niet in de steek", besluit de werkgroep. (SVR)