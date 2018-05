Noveen voor Sint-Aldegondis 02 mei 2018

02u36 0

Al meer dan 1.000 jaar lang wordt in de parochiekerk van Zwevezele de heilige Aldegondis aangeroepen ter bescherming tegen allerlei ziekten. Zij is in het bijzonder de beschermheilige tegen kanker, de ziekte waar zij zelf tijdens haar leven mee te kampen had. Van zondag 3 juni tot maandag 11 juni is er terug een noveen in de bedevaartskerk van Zwevezele ter ere van de patrones en tot steun van de mensen die getroffen worden door kanker. De kerk is iedere dag toegankelijk van 9 tot 19 uur. De noveen start op 3 juni met een eucharistie om 10.30 uur, met lof en ommegang om 15 uur en met ommegang met zegening om 20 uur. Van 4 tot 8 juni is er telkens om 19 uur mis met ommegang. Op zaterdag 9 juni is er om 17 uur mis en op zondag 10 juni om 15 uur lof. De noveen wordt afgesloten op maandag 11 juni om 19 uur. Info bij priester Frans Verhaeghen, 0477/52.14.38.





(DJP)