Noor en Yorick zijn Jeugdprinsenpaar 14 februari 2018

02u26 0

Ieder jaar kunnen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar hun kans wagen om Jeugdprins of Jeugdroosje te worden. Ongeveer 200 kinderen tekenden present voor het kindercarnaval, en de kandidaten voor Prins en Roosje moesten zich kort voorstellen aan een professionele jury bestaande uit de Bolhoedladies. De titel van Jeugdroosje was voor Noor Gryspeert, die zich had verkleed in een Barbiedoos. Noor zit in het zesde leerjaar van De Regenboog en nam voor het eerst deel. Ook haar zus was ooit Roosje, in 2013. Yorick Deblauwe uit het vierde leerjaar van De Horizon op de Hille werd verkozen tot Jeugdprins. Hij was verkleed als robot Bender uit de cartoonreeks Futurama.





(DJP)