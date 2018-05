Nieuwigheden tijdens kermisweekend 29 mei 2018

In Zwevezele is er van 1 tot 3 juni weer heel wat te doen tijdens het kermisweekend. Nu vrijdag is er de grote stratenloop vanaf 18.30 uur. Nieuw dit jaar is de 'stratenloop for kids' vanaf 17 uur in het kasteelpark, voor kinderen van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar. Naast een medaille krijgt ieder kind ook een drankje, koek en bonnetje voor de kermis. Zaterdag vindt 'Zwevezele op hete kolen', een barbecuefestival voor Zwevezeelse verenigingen, plaats als vervanger voor het foodtruckfestival. Deelnemen is gratis, inschrijven via Jurgen Casteleyn op 0475/51.89.73. Er is ook kinderanimatie, een streetband en een optreden van The Partyshakerz XL. Zondag is er een gratis aperitiefconcert met The Bow Tie Foxes vanaf 11 uur en vanaf 13 uur staat er een zeepkistenrace voor kinderen gepland. Vanaf 17 uur nog optredens van Yves Segers en 50 Tinten Brijs. Meer info op feestcomitezwevezele.be. (DJP)