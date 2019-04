Nieuw speelpleintje in Wildenburg getest en goedgekeurd door kinderen Sam Vanacker

07 april 2019

09u25 3

In de Patrijzenlaan in Wildenburg werd een nieuw speelpleintje officieel ingehuldigd door het gemeentebestuur. Het nieuwe speelpleintje werd vorig jaar al aangelegd en werd ondertussen uitgebreid getest en goedgekeurd door de kinderen uit de buurt.

“Midden in deze wijk in aanbouw is een klein kinderparadijs verrezen”, aldus jeugdschepen Lieven Huys (CD&V). “Straks openen we ook een dergelijk speelterrein in de Sint-Jorisstraat, in de Looierijstraat en in de Lentakker. Onze gemeente krijgt zo een blij, jeugdig en sportief karakter.” Daarop nodigde de schepen de buurtbewoners uit om samen het glas te heffen op de nieuwe realtisatie.

Ook aan de scholen op de Hille en Sint-Elooi, aan de Scheepsput, in de Volderstraat en Karnemelkstraat werden recent nieuwe speelterreinen aangelegd.