Niels Destadsbader op Swingt Jan in Wingene Sam Vanacker

19 maart 2019

10u50 1 Wingene Niels Destadsbader komt op zaterdag 15 juni naar de sporthal van Wingene. Daarmee heeft ‘Swingt Jan’, dat door de vrije basisschool en het oudercomité van Sint-Jan georganiseerd wordt, opnieuw een topaffiche.

De organisatie pakt graag uit met toppers. Zo kwamen de voorbije drie jaar respectievelijk Clouseau, Natalia en De Kreuners de sporthal in Wingene in vuur en vlam zetten. Op 15 juni wordt Niels Destadsbader toegevoegd aan dat illustere rijtje. Dat Destadsbader razend populair is bewijst de verkoop van zijn jongste album ‘30’, goed voor bijna zestigduizend stuks. Begin dit jaar sleepte hij vijf MIA’s in de wacht en vorig jaar stond hij twee keer in een uitverkocht Sportpaleis. Het optreden start om 22.30 uur. De lokale dj Steffy staat in voor de warming up en de afterparty.

Tickets kosten 35 euro en zijn te bestellen op www.swingtjan.be of op 051/65.75.57. Wie er bij wil zijn wacht best niet te lang.