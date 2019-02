Nic Vanthournout en Loes Vandenberghe winnen verkiezing Prins Carnaval Zwevezele Sam Vanacker

15u26 0 Wingene Nic Vanthournout en zijn roosje Loes Vandenberghe zijn als winnaars uit de bus gekomen in de strijd om de titel van de 51ste Prins Carnaval van Zwevezele.

Zaterdag omstreeks middernacht maakte de Orde van de Bolhoed de resultaten van de stembusslag bekend in de feesttent op de markt van Zwevezele. Met maar liefst drie kandidaat-koppels werd het een van de spannendste verkiezingen in tijden. Nic Vanthournout en Loes Vandenberghe (het rode team) haalden het uiteindelijk met 1.749 stemmen van Eric Vanderschaeghe en Amber Boute (het gele team) en Dieter Vancauwenberghe en Stephanie D’Hondt (het groene team).

Nic en Loes kregen de prinsenmantel omgeslagen en bekleden tijdens het carnavalsweekend van zaterdag 2 en zondag 3 maart de hoofdrollen. Op zaterdag is er in CC De Wissel kindercarnaval en ’s avonds is er de carnavaleske kroegentocht. Apotheose wordt de carnavalsstoet die op zondag om 14.30 uur door de straten van Zwevezele trekt. Om 17 uur worden de festiviteiten afgesloten met de prinsenworp, een carnavaleske discobar, de bekendmaking van de winnaars van de stoet en gratis optredens van Luc Steeno en dj Dennis Cartier.