N-VA mikt meteen op 15 tot 20 procent van stemmen 20 augustus 2018

02u37 0

N-VA Wingene-Zwevezele trekt voor de eerste keer met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen.





De doelstelling van de lijst met 11 kandidaten: 15 tot 20 procent van de stemmen halen. "We willen de Wingenaar en Zwevezelenaar voor de eerste keer in decennia een alternatief bieden. We moeten niet per se de grootste partij zijn, maar het sleutelsegment van de stemmen halen", zegt lijsttrekker Pieter-Jan Verhoye. "De voorbije decennia kon de kiezer enkel voor of tegen CD&V stemmen. N-VA kon zich niet vinden in deze patstelling. We staan open voor alle politieke spelers", zegt afdelingsvoorzitter Gilbert Laforce, die ook lijstduwer is. Er zijn zeven speerpunten in hun programma: een totaalverbod van zwaar verkeer in de Beernemstraat, een rotonde aan de Hille, slimme camera's tegen inbraken, premies voor winkeliers in de dorpskernen, een boerenmarkt, een anti-eenzaamheidsplan voor senioren en een pop-upgebouw voor jeugd en cultuur. De lijst bestaat uit Pieter-Jan Verhoye, Marie-Christine Vandendriessche, Bjarne Castelein, Elke De Grande, Jeroen Van Raemdonck, Patricia Demeyer, Marie-Rose Deryckere, Pascale Depaepe, Joeri Manhout, Romain Vercauteren en Gilbert Laforce. (DJP)