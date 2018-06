Motor glijdt uit over olie op weg 16 juni 2018

02u40 0

Een verhuis van machines over een afstand van enkele kilometers heeft gistervoormiddag een tijdlang voor problemen gezorgd op de Hille in Zwevezele. De machines werden vervoerd op een vrachtwagen. Toen die uit de Heulstraat kwam gereden en via de Wingensesteenweg naar het industrieterrein Hille-Zuid reed, gutste nogal wat hydraulische olie uit de machines op het wegdek. In een mum van tijd werd de smurrie verspreid door het verkeer. Een koppel motorrijders uit Nederland kwamen zelfs ten val op het gladde wegdek, gelukkig zonder veel erg. Bij controle bleek het oliespoor zich uit te strekken over enkele kilometers maar alleen op de Hille zorgde dat voor problemen. De brandweer kwam ter plaatse. (VHS)