Mobiel dienstencentrum Geselle krijgt nieuw stekje in Maria Ter Ruste Sam Vanacker

13 februari 2019

10u39 0 Wingene Mobiel dienstencentrum Geselle breidt de werking uit in Zwevezele. Dienstencentrum Geselle, een project van het sociaal huis en de gemeente Wingene, heeft voortaan een vestiging in het nieuwe rusthuis Maria Ter Ruste.

Het mobiele dienstencentrum is al sinds juni 2014 actief in Zwevezele en kreeg in 2015 ook een vestiging in Wingene. Tot voor kort vonden de activiteiten van het dienstencentrum in Zwevezele nog maandelijks plaats in de gebouwen van De Wissel, maar door de verhuis naar het rusthuis schakelt Geselle nu een versnelling hoger. Voortaan worden elke dag maaltijden aangeboden. “Met de uitbreiding van het dorpsrestaurant en het activiteitenprogramma kunnen nu ook de Zwevezeelse senioren, alleenstaanden en zorgbehoevenden dagelijks aansluiten bij de werking van Geselle”, zegt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Tom Braet (CD&V). “Ontmoeting, sociaal contact en gezellig samen zijn staan centraal. De cijfers bewijzen dat het initiatief een succes is. Zo waren er in 2018 220 namiddagactiviteiten, met 4.577 deelnemers.”

Voor een maaltijd in Geselle betaal je acht euro. Daarvoor krijg je soep, een hoofdgerecht, een dessert en water. Deelnemen aan de namiddagactiviteiten is vrijblijvend. Vrijwilligers die mee hun schouders onder het initiatief willen zetten, kunnen zich aanmelden via geselle@zwevezele.be of op 051/65.00.30.

