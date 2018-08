Milieuprijs wordt Groene Pluim 31 augustus 2018

Het reglement van de tweejaarlijkse gemeentelijke milieuprijs wordt herzien. Sedert 2006 wordt deze prijs uitgereikt aan drie categorieën, verenigingen, bedrijven of scholen, die ieder 250 euro konden winnen. De gemeenteraad gaf zijn fiat om de milieuprijs voortaan de naam 'Groene pluim' te geven. En naast het toekennen van de prijs aan twee rechtspersonen die ieder 300 euro kunnen winnen, kan voortaan ook een particulier de Groene Pluim winnen, met een waarde van 150 euro in de vorm van een fairtrade cadeau. "De ingediende projecten kunnen heel uiteenlopend zijn, het kan gaan om een sensibiliseringsproject rond afval, een project dat water- en energieverbruik drastisch verlaagt, of maatregelen die de lokale fauna en flora beschermen, of kortom alles wat met natuurbehoud of ecologie te maken heeft", zegt schepen Brecht Warnez. Projecten indienen voor de Groene Pluim 2018 kan tot 10 november, de uitreiking heeft plaats op de vergadering van de milieuraad op 13 december. (DJP)